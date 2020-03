Editais de provas do Enem 2020 estão disponíveis para consulta; confira

100 mil inscrições serão disponibilizadas para os primeiros participantes que escolherem o Enem Digital

da Agência Educa Mais Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, na manhã desta terça-feira (31), os editais das provas para os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O Inep disponibilizou dois editais: um para a versão impressa da prova e outro para o Enem Digital, que será testado pela primeira vez.

As inscrições serão iniciadas no dia 11 de maio e finalizadas no dia 22 do mesmo mês, através do Sistema Enem. Para se inscreverem os estudantes podem acessar a Página do Participante ou o Aplicativo Enem. Neste ano, 100 mil vagas serão disponibilizadas para os primeiros participantes que escolherem o Enem Digital, opção para os estudantes que não desejam fazer a versão impressa do exame. O Inep alerta que o participante que optar pela versão impressa do exame não poderá alterar a sua escolha.

O processo de inscrição do Enem 2020, tanto para a versão impressa quanto para a digital, deverá ser feito pelo Sistema Enem. No entanto, para o Enem Digital o edital prevê que “por se tratar de fase piloto de implantação do novo modelo, neste primeiro ano o Enem Digital não estará disponível para “treineiros” e não promoverá atendimento especializado”.

O valor da taxa de inscrição continua R$ 85, que deverá ser pago até 28 de maio, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Conforme o edital do Enem 2020, a estrutura do exame não foi alterada e será mantida a aplicação de quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa.

Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Novidade

Neste ano, além do Enem Digital, o edital traz outra novidade visando a segurança na aplicação das provas. Durante a inscrição do candidato será obrigatória a inclusão de foto atual do participante no sistema de inscrição. A medida visa tornar mais segura a identificação do candidato no momento da prova. Por fim, a implantação do novo modelo de prova será feita de forma progressiva, cuja previsão de consolidação é até o ano de 2026. Contudo, a estrutura do exame no formato digital será igual à versão impressa.

Isenção

A solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem poderá ser feita a partir do dia 6 de abril, conforme o edital do Enem 2020. Para ter direito ao benefício, o candidato deve se enquadrar em um dos três perfis listados abaixo. Para os participantes que solicitaram isenção em 2019, mas não compareceram nos dois dias de prova e querem solicitar nova isenção para 2020, será preciso fazer a justificativa de ausência. Tais procedimentos devem ser feitos pela internet, na Página do Participante, com acesso pelo computador ou celular.

Quem pode solicitar isenção no Enem 2020:

Estudante que está na última série do Ensino Médio , em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

Candidato que cursou todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio.

Cidadão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda. Para comprovar, deverá informar o Número de Identificação Social (NIS), único e válido, além de ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

*Com informações do Inep