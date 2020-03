Educação vai permitir impressão em casa do certificado de conclusão via Encceja

Todo o processo de entrega dos certificados passa ser digital

do Governo de SP

Desde segunda-feira (30), a Secretaria Estadual da Educação começa a implementar a digitalização do processo de entrega dos certificados dos candidatos aprovados via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Estes candidatos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que fizeram o exame não vão mais precisar se deslocar até a sede da Secretaria Estadual da Educação, em São Paulo, ou até as Diretorias de Ensino, para retirar seus certificados.

Todo o processo de entrega dos certificados passa ser digital. Dessa forma, a Secretaria dará mais agilidade ao procedimento e deixará de imprimir, assinar e entregar 30 mil certificados físicos por ano.

Os concluintes poderão acessar seus certificados de conclusão de curso no portal da Secretaria Escolar Digital (sed.educacao.sp.gov.br/ValidarDocumento/ConsultaDocumento), depois de incluir dados pessoais como CPF e data de nascimento. Se o documento já estiver gerado, será possível fazer o download e imprimir da própria casa do candidato ou de qualquer outro lugar.

A solicitação do diploma ainda continua a ser feita pelo Portal Net (portalnet.educacao.sp.gov.br).

Resolução publicada na sexta-feira (27) regulamentou a possibilidade de o documento ser impresso em qualquer folha de sulfite A4, não necessitando estar em papel timbrado ou oficial para ter validade.

Instituições e empregadores

Cada certificado terá um código único e um QR code, dando possibilidade para que empregadores e instituições de ensino comprovem a veracidade do documento, quando necessário.

Por meio do código chave disponível no documento será possível comprovar os dados do certificado na própria Secretaria Escolar Digital. A validação por QR Code se dará por celular.

A medida também vai permitir que funcionários do Departamento de Avaliação Educacional (DAVED) não precisem assinar manualmente todos os documentos, e possam se dedicar às demais atividades da Secretaria.