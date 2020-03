Idosos e profissionais da saúde terão vacinação contra a gripe nesta quarta, 1º

Um posto “drive-thru” será montado, no Largo da Catedral, das 8 às 12 horas e atenderá somente idosos

da Prefeitura de Botucatu

A Prefeitura de Botucatu realizará nova ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, nesta quarta-feira, 01, para idosos (60 anos ou mais) e profissionais da saúde.

Um posto “drive-thru” será montado, no Largo da Catedral, das 8 às 12 horas e atenderá somente idosos. A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que idosos se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Os idosos que serão vacinados devem portar um documento com foto no momento do atendimento, nos casos em que for necessária comprovação da idade. Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

As 20 unidades de saúde do Município também terão postos de vacinação abertos na parte externa dos prédios, das 8 às 17 horas. Além dos idosos, profissionais da saúde poderão procurar as unidades para se imunizarem.

Servidores da Secretaria irão apoiar o fluxo e a organização das filas, estabelecendo a distância mínima de 2 metros entre os cidadãos. Todos os postos serão higienizados nesta terçaa-feira, 31.

“Pedimos a população que tenha calma e paciência nas filas, e que respeitem as orientações dos nossos profissionais, que atuarão de forma a evitar aglomerações nos locais”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Vacinação na região de Vitoriana

A vacinação contra a gripe na região de Vitoriana continua nesta quarta-feira, 01. Idosos com mais de 60 anos moradores do bairro da Mina deverão comparecer ao posto de vacinação das 9 as 10h30.

Na quinta-feira, 02, será a vez dos moradores do Rio Bonito e Porto Said se imunizarem, das 9 as 10h30.