Sebrae realiza Rodada de Negócios online em Botucatu

Diante da pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento, o Sebrae Botucatu vai realizar uma Rodada de Negócios online, no dia 1º de abril, das 10h às 12h. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site http://bit.ly/rodadabotucatu.

Será uma oportunidade para divulgação das empresas, produtos e serviços, encontrar novos fornecedores, clientes e fazer negócios. Cada participante terá um minuto para se apresentar, falar nome, empresa, disponibilidade de agenda e telefone de contato. A equipe do Sebrae-SP vai auxiliar o participante a fazer o acesso e fazer a moderação do evento para controlar o tempo de apresentação.

Atendimento

O Sebrae-SP reforçou o atendimento a distância na região de Botucatu. Os empreendedores podem agendar o atendimento gratuito com um especialista por meio do WhatsApp no número (14) 99127 6993, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

Além do atendimento remoto, o Sebrae-SP está oferecendo mais de 100 cursos online gratuitos em sua plataforma de ensino a distância. A entidade também está realizando transmissões diárias nas redes sociais para ajudar o empreendedor a atravessar a crise. Confira as informações na página do Facebook http://www.facebook.com/ groups/erbotucatu/ ou no 0800-570 0800.