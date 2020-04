Botucatu tem atividades físicas on-line gratuitas durante isolamento social

Aulas ocorrem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas

da Prefeitura de Botucatu

Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida coloca a população de Botucatu para “mexer as cadeiras”.

O projeto “Mexe a cadeira” oferece atividades físicas a pessoas que estão em casa, cumprindo o isolamento social para prevenção da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. A aula, que é baseada em um treinamento funcional com ênfase no preparo muscular, mobilidade e treinamento metabólico, é transmitida através de uma live na página da Prefeitura no Facebook, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas.

“Enquanto a população faz a sua parte cumprindo o isolamento social, se protegendo do coronavírus, ela tem a oportunidade de manter a forma através dos exercícios. São atividades simples, fácil de serem acessadas e que contribuem para a qualidade de vida das pessoas”, afirma o Secretário Geraldo Pupo.

O link para a população acessar as lives do projeto “Mexe a cadeira” é o https://www.facebook.com/prefeiturabotucatu.

A aula é ministrada pelo professor José Nelson Rizzo, especialista em preparação física e treinamento funcional, e que há 16 anos atua na Prefeitura de Botucatu.

“Todas as idades podem participar, crianças, jovens e até os idosos. O ritmo das atividades é leve e os exercícios não são complexos e não exigem experiência prévia aos praticantes. Convidamos todos que estão casa para que participem conosco”, finaliza José Nelson.