Caio Induscar: funcionários aceitam proposta de redução salarial e escala diferenciada

As medidas foram aceitas por 82,4% dos mais de 3 mil colaboradores

por Flávio Fogueral

Nesta quarta-feira, 1º de abril, funcionários da Caio Induscar aprovaram a proposta de redução salarial e escala diferenciada de trabalho, feita pela empresa como forma de minimizar os impactos causados pela paralisação da produção devido à Covid-19 e evitar possíveis demissões. As medidas, que serão aplicadas a todas as unidades que constituem o grupo, foram aceitas por 82,4% dos mais de 3 mil colaboradores.

Durante todo o dia uma assembleia foi realizada (em esquema especial para a preservação da saúde) com os funcionários das principais empresas que compõem o grupo. Em Botucatu, mais de 3 mil colaboradores opinaram sobre a proposta apresentada oficialmente pela direção da empresa na noite de ontem, 31 de março.

Entre as medidas que foram avaliadas a principal consistia na redução salarial. Segundo a empresa, a remuneração ocorrerá de forma integral nos dias trabalhados. Nos períodos em que o funcionário estará dispensado de comparecer à fábrica, receberá 60% do total. Tal sistema de pagamento será aplicado a todos os setores e cargos.

Ainda foi apresentado o esquema de trabalho para o cumprimento de contratos já feitos. As equipes serão divididas a fim de trabalhar durante meio período no mês, sempre em dias alternados. A medida é para evitar o longo contato entre pessoas. Ou seja, cada grupo trabalhará por dez dias.

Em vídeo distribuído aos colaboradores por meio de redes sociais, o diretor da empresa, Maurício Lourenço da CunhaCunha, salientou que a proposta visa adequar a empresa para minimizar os impactos de uma possível crise devido ao coronavírus. Ressaltou que as propostas foram debatidas com os sindicatos representantes das diversas categorias de funcionários, a fim de evitar demissões. “Nossa equipe está dimensionada para um volume produção muito maior do que é possível neste momento. Para conseguir manter os empregos por 60 dias, fizemos diversas reuniões com todos os sindicatos que representam os colaboradores. A proposta que se mostrou mais viável é a apresentada”, enfatizou Cunha.

