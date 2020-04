Com novo recorde, Estado de São Paulo registra mais 28 mortes em 1 dia

O Estado de São Paulo também registra também 2.981 casos confirmados, um aumento de 27%

do Governo de SP

O Estado de São Paulo registra nesta quarta-feira (1º) 164 óbitos relacionadas ao novo coronavírus, um aumento de 21% desde ontem. Foram confirmadas 28 mortes somente hoje, com o maior aumento em números absolutos em um período de 24 horas.

Hoje, houve confirmação do primeiro óbito em três cidades: São Sebastião, no Litoral Norte; Suzano, do Alto Tietê; e Cotia, na Grande São Paulo.

Assim, salta para 16 o número de municípios com mortes pela doença, a saber: São Paulo, Guarulhos, Osasco, Embu das Artes, Ribeirão Preto, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Taboão da Serra, Campinas, Caieiras, Suzano, São Sebastião, Vargem Grande Paulista e Cotia.

Entre as 164 mortes, 20 tinham mais de 90 anos; 50 na faixa de 80-89 anos; 45 entre 70-79; 32 de 60-59 anos. Outros 17 tinham idade equivalente ou inferior a 59 anos, todos com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19. O total soma 96 homens e 68 mulheres.

“Diante do volume de notificações e da ampliação da capacidade de diagnóstico e seguindo o compromisso de manter a transparência, alteramos a metodologia de contabilização dos casos por faixas etárias”, explica o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

O Estado de São Paulo também registra também 2.981 casos confirmados, um aumento de 27% com relação ao dia de ontem.