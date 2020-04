Prefeitura e HC assinam convênio de R$ 530 mil para efetuar 20 mil testes contra o coronavírus

Valor total do contrato é de R$ 530 mil



por Flávio Fogueral

A Prefeitura de Botucatu e o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) oficializaram na tarde desta quarta-feira, 1º de abril, para a realização de testes que possam identificar a Covid-19 em pacientes e pessoas com suspeitas da doença no município. O valor total do contrato é de R$ 530 mil.

Segundo o prefeito Mário Pardini, este valor será aplicado na efetiva aplicação de 500 testes em curto prazo e mais 20 mil ao longo dos próximos meses. Estes exames inicialmente ocorrerão em pacientes internados e profissionais da saúde que venham a apresentar sinais de síndrome gripal.

Nossa expectativa é que nos próximos dias tenhamos um cenário ainda mais preciso da doença em nossa Cidade e com isso continuemos a desenvolver medidas que protejam a população”, salientou Pardini

Estes testes serão efetuados pelo laboratório do Hemocentro do Hospital das Clínicas, que contará com o reforço de seis biólogos moleculares, custeados pela Caio Induscar.

Botucatu possui um caso confirmado de Covid-19, em uma mulher de 60 anos, internada no próprio Hospital das Clínicas. A identificação da presença do SARS-Cov2, vírus da doença, deu-se através de testes realizados pelo próprio hospital e que seguem os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Ainda falta a validação do Instituto Adolfo Lutz.