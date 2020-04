São Manuel: 88 pessoas receberam auxílio no Pronto Atendimento para Doenças Respiratórias

O novo PA está funcionando nas dependências que abrigou o antigo pronto socorro

da Prefeitura de São Manuel

A Prefeitura Municipal através da Diretoria de Saúde abriu no último dia, 26, o Pronto Atendimento para pacientes com infecções respiratórias, no hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo. O novo PA está funcionando nas dependências que abrigou o antigo pronto socorro.

O atendimento é feito por uma equipe composta por médico, enfermeira, recepcionista, segurança; ou seja, uma equipe completa que está atendendo as demandas encaminhadas pelo Pronto Socorro e através do telefone exclusivo 9.9740-8628, um canal direto criado pela diretoria de saúde para atender a população, com o objetivo de esclarecer dúvidas e realizar encaminhamentos, se necessários, para os casos de Coronavirus.

O objetivo é o de concentrar o atendimento às pessoas que apresentam um quadro de infecção respiratória no Pronto Atendimento, separando-os dos casos considerados mais graves, que serão atendidos inicialmente no Pronto Socorro e se for o caso serão encaminhados ao HC da Unesp.

O atendimento no novo Pronto Atendimento funciona das 8h00 às 20h00 e até esta terça-feira já havia atendido 88 pacientes, não registrando dentre eles, nenhum caso que necessitasse encaminhamento para o HC da Unesp e nem para o setor de isolamento, montado pela própria Prefeitura, na ala 1 do hospital local, com 5 leitos.

Este é mais um investimento importante, dentre muitos, que a Administração Municipal está fazendo, através da Diretoria de Saúde, na tentativa de amenizar e minimizar os problemas causados pela pandemia do Coronavirus.

Todos os esforços da Administração Municipal estão focados no combate a pandemia, mas para que as ações se tornem eficazes e sejam amenizadas, existe a necessidade cada dia mais da colaboração da população, que deve ficar em casa, em isolamento domiciliar.