Assistência social tem 1 mil pedidos de cestas básicas devido ao coronavírus

por Flávio Fogueral

A Secretaria de Assistência Social recebeu mais de mil solicitações de cestas básicas a famílias de baixa renda ou mesmo profissionais autônomos afetados pela pandemia de Covid-19 no município. A informação foi confirmada pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), em entrevista à rádio Clube FM.

A distribuição de cestas foi regulamentada por meio do decreto nº 11.947, que estabelece a ampliação do serviço. Todo este serviço está centralizado em um setor da secretaria e ocorre por meio de contato telefônico, pelo número (14) 3811-3667.

Segundo o prefeito as equipes foram ampliadas, passando de 8 para 28 assistentes sociais e funcionários da Prefeitura para a realização do cadastro e posterior agendamento da retirada das cestas básicas. “Botucatu foi o primeiro município a publicar decreto de segurança alimentar. Estamos, por causa da pandemia, atendendo a um público maior do que era em situações cotidianas. Sabemos que existem autônomos, microempresários que precisarão também deste serviço”, salientou.

Pardini ressaltou que nesta semana o atendimento será normalizado, amenizando o alto fluxo de ligações. Também salientou que as equipes da Secretaria de Assistência Social tem feito monitoramento criterioso sobre os beneficiários, sendo que as cestas básicas só podem ser retiradas apenas uma única vez.