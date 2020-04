Botucatu contabiliza 34 pessoas internadas com suspeitas de coronavírus

Casos representam aumento de 30% em menos de vinte e quatro horas

por Flávio Fogueral

Botucatu tem 34 pessoas com suspeitas de com sintomas característicos de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus nesta quinta-feira, 2 de abril. Balanço das redes pública e privada de saúde do município mostra ligeiro aumento de 30% em comparação com o dia anterior, quando eram 26 as suspeitas.

Em sua mais recente atualização de boletim, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) contabiliza 25 pacientes internados. Na quarta-feira, 1º de abril, eram 19 pacientes. Desse total, 17 são de moradores de Botucatu e oito de outras cidades da região. O HCFMB é referência na assistência vinculada ao Sistema Único de Saúde.

Além deles, o hospital também confirmou que três pacientes deram positivos para a Covid-19 e estão sob monitoramento em suas enfermarias. A constatação ocorreu após o Hemocentro de Botucatu ser credenciado pelo governo estadual como laboratório apto a analisar estes casos. Com isso, não é necessária mais a validação do Instituto Adolfo Lutz.

Já pela rede privada, o Hospital Unimed frisou que concentra nove pacientes, sendo que dois estão internados na Unidade de Terapia Intensiva.