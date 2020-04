Botucatu: Motoristas e cobradores temem demissões por conta da baixa procura de passageiros

Funcionários da empresa Reta Rápido Transportes, cogitam demissão de parte dos colaboradores

da Revista do Ônibus

Com a baixa de passageiros sendo transportados na cidade de Botucatu, cenário que se repede em todas as cidades do Brasil, funcionários que trabalham na empresa que opera as linhas municipais na cidade, temem o desemprego.

Nas redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativo, funcionários da empresa Reta Rápido Transportes, cogitam demissão de parte dos colaboradores, entre cobradores e motoristas, já que muitos, não estão sendo escalados para trabalhar nos próximos dias.