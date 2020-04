CPFL Paulista esclarece áudio de WhatsApp

Distribuidora destaca que realiza inspeções nos medidores de energia nas instalações dos clientes de forma rotineira

da Assessoria

​​Por conta de um áudio com informações equivocadas que está em circulação em grupos de WhatsApp de diversas cidades, a CPFL Paulista esclarece que os colaboradores em questão são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia e estavam devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e com ordem de serviço para a atividade.

A distribuidora destaca ainda que realiza inspeções nos medidores de energia nas instalações dos clientes de forma rotineira, em um trabalho de segunda-feira a sábado. Na ocasião, a ação foi realizada em um dos 234 municípios da distribuidora e tinha como foco o combate a fraudes e furto de energia evidenciado pelo sistema de Inteligência Artificial da companhia naquela residência. A empresa esclarece que não identificou no sistema de Call Center a suposta ligação da cliente para buscar informações sobre o serviço.

Sendo assim, em caso de dúvidas em relação à necessidade de realização de qualquer serviço, o cliente pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento, entre eles, o 0800 010 1010. Em casos de inspeção e outros trabalhos, é necessário solicitar aos colaboradores o número da nota de serviço e confirmá-lo com o atendente.​

Caso não seja possível realizar a confirmação no momento, a orientação da empresa é de que o cliente não permita a execução do serviço e não assine ou entregue qualquer documento.