Hospital das Clínicas determina volta ao trabalho de funcionários a partir de 60 anos

Medida deve-se ao fluxo de atendimentos na unidade por causa da Covid-19

por Flávio Fogueral

Referência na região para a assistência e tratamento de casos de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) reconvocará funcionários acima de 60 anos que trabalham na unidade para o trabalho.

A reconvocação vale a partir desta quinta-feira, 2 de abril, conforme frisa circular enviada a todos os setores do hospital e vale para os servidores que atuam em sistema de “teletrabalho remoto”. Quem confirma também o retorno às atividades é o superintendente do HCFMB, André Luís Balbi que, em entrevista à rádio Clube FM, ressaltou que a medida se aplica tanto a médicos quanto a servidores de suporte à saúde. “Temos feito um esquema de deixar em casa o quanto pode e só vai para o trabalho quando precisa. Prevendo o aumento de casos a partir desta semana, estamos chamando preventivamente as pessoas que estavam em casa para que possam ajudar. Não necessariamente trabalharão neste momento”.

Não foi informada a quantidade de funcionários que voltarão às suas atividades. Pessoas nesta faixa etária constituem o chamado “grupo de risco” para a Covid-19. Segundo o superintendente, tais funcionários não terão contato com os pacientes positivos à doença. “Estas pessoas de risco não ficarão em contato com pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. Existem aquelas pessoas que estão internadas, mas sem a doença e que precisam do atendimento clínico. Então atuarão em áreas que não tenham contato com Covid-19. A incidência no Estado é alta e quem está na linha de frente acaba se estressando, gerando desgaste físico e mental. Vamos para um mês da doença”, salientou.

Muitos dos funcionários acima dos 60 anos foram contratados quando a unidade hospitalar ainda era vinculada administrativamente à Unesp. “Embora eles sejam contratados pela universidade, estão lotados no hospital, seguem as regras do HCFMB. Essa regra também se aplica aos docentes que são da Faculdade de Medicina e que prestam serviço como autônomos para o hospital, podem requerer este afastamento. Agora, médicos lotados no HC têm que seguir as regras da unidade”, salientou.

O superintendente confirma que há funcionários suspeitos para Covid-19, mas com síndrome gripal e que passam por exames e que aguardam confirmação. “Estes funcionários são afastados por 14 dias e ficam isolados em casa com todas as orientações. Com esses novos exames os funcionários terão o diagnósticos mais rapidamente e será determinado o afastamento. Com a oportunidade de fazer estes testes no próprio hospital, teremos mais agilidade nas decisões. Hoje passamos de dez a quinze dias da coleta do exame aguardando os resultados”, finalizou Balbi.