São Manuel: aumenta para 14 os casos de dengue no município

A Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel, através da equipe de Controle de Zoonoses confirmou até o último dia 1º, 14 casos de Dengue confirmados no Município.

Os casos positivos da doença estão confirmados nos seguintes bairros: três no jardim Brasil, três na vila Consolata, dois na vila Industrial e Nova Conquista, um no Recanto Ouro Verde, Dinkel e Centro; todos autóctone e um caso importado no Centro da cidade. Em quinze casos, os exames deram negativos. Existem cinco casos aguardando os resultados dos exames. Todos os casos positivos, os pacientes se recuperam, sem apresentarem maiores problemas.

A orientação da Diretoria Municipal de Saúde é que a população faça uso de repelentes, se hidrate bem, tomando muita água; água de coco e isotônicos e que colabore, deixando terrenos e quintais limpos, não deixando água acumulada em recipientes, que se tornam criadouros preferidos do mosquito.

Qualquer sintoma da doença, as pessoas devem procurar uma Unidade de Saúde o mais breve possível.