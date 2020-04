São Manuel tem 14 casos suspeitos de Covid-19

Até o final da tarde desta quinta-feira, dia 2, a Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel contabilizava 15 casos notificados de suspeitos de Coronavirus, sendo um já descartado, em virtude do exame ter dado resultado negativo.

Outros 14 casos suspeitos aguardam os resultados dos exames colhidos.

Na noite de ontem, um homem deu entrada no Pronto Socorro do hospital local e foi transferido para o hospital da Unesp de Botucatu, com suspeita de Coronavirus, onde permanece internado.

Os outros 13 casos que colheram exames, segundo a Diretoria de Saúde, tem estado de saúde estável, foram orientados a cumprirem a quarentena em casa (14 dias de isolamento social), sem a necessidade de internação neste momento; sendo acompanhados pela equipe especial criada para tratar dos casos de Coronavírus do Município.