Alunos do Colégio Agrícola de São Manuel produzem e fazem doação de álcool em gel

Foram produzidos 100 Kg de álcool gel a 70º

da Prefeitura de São Manuel

Alunos do curso técnico em química da ETEC Dona Sebastiana de Barros, embora se encontrem em recesso das aulas, realizaram uma atividade com fins filantrópicos produzindo álcool em gel para doação para entidades de São Manuel.

O coordenador do curso Daner Ap de Farias informou que foram produzidos 100 Kg de álcool gel a 70º, e que o presidente da “POUSADA DA COLINA” João Grava Junior o contatou há 20 dias pois possuía uma quantidade de álcool liquido e perguntando sobre a possibilidade dos alunos do curso produzirem álcool em gel.

O diretor da ETEC Valter Fontes Cardoso ao se inteirar do pedido, prontamente autorizou o estudo para solucionar a necessidade. “Houve uma parceira inédita publico-privado-terceiro setor, em que o “nosso abrigo” entrou com parte do álcool, algumas empresas colaboraram com etiquetas, embalagens, etc., a ETEC com parte do álcool, reagentes, e estrutura e principalmente nossos alunos e ex-alunos do curso de Química que se prontificaram a produzirem.”