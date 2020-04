Após casos confirmados, Secretário afirma que há transmissão comunitária de coronavírus na Cidade

do Leia Notícias

Após confirmar que Botucatu tem três casos positivos de Covid-19, doença respiratória aguda provocada por coronavírus, o Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro confirmou, nesta quinta-feira, 02 que “há transmissão comunitária na Cidade”.

Segundo Spadaro, duas pacientes das três pacientes, cuja confirmação foi dada hoje, não estiveram em áreas epidêmicas nos últimos 15 dias, classificando a transmissão como comunitária; ou seja, dentro do município. “A transmissão comunitária já ocorre em Botucatu e pedimos o reforço das medidas de isolamento social”, ponderou o secretário.

O outro caso é a senhora de 63 anos, internada na UTI, que já havia dado positivo seu teste inicial. Ela teria ido para São Paulo e tido contato com pessoas de outro estado, com casos suspeitos de Covid-19.

Foram realizados 24 no Hemocentro 24 testes, sendo que 14 são de botucatuenses. Foram confirmados que três dos exames apontaram como positivos para Covid-19, já contabilizado com a paciente de 60 anos que estava internada no Hospital das Clínicas. Outros 21 pacientes que apresentaram síndrome gripal foram descartados para a presença do vírus SARS-Cov2.

Além disso, o óbito de uma mulher de 80 anos, ocorrido no HC e que estava sob suspeita, também foi descartado como tendo ocorrido por Covid-19.