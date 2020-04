Botucatu: casos de Covid-19 aumentam 166% em um dia

Município contabiliza oito pacientes com o vírus e estão internadas nos serviços de saúde

por Flávio Fogueral

O balanço final feito pelas redes pública e privada de saúde de Botucatu apontam aumento de 166% nos casos de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus, nesta sexta-feira, 3 de abril, em comparação com o dia anterior.

O município contabiliza oito pacientes com a presença do vírus SARS-Cov2 e estão internadas nos serviços de saúde existentes. Na quinta-feira, 2 de abril, este número era de três pessoas com a doença.

O Hospital das Clínicas, unidade atrelada ao Sistema Único de Saúde (SUS) concentra a grande maioria dos casos, com seis casos positivos, sendo que três encontram-se em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além deles, há mais seis pacientes com suspeitas internados nas enfermarias. O hospital é referência regional em assistência e atende população acima de 2 milhões de habitantes.

Além disso, o hospital confirmou que um paciente, de 28 anos, com a doença confirmada, recebeu alta hospitalar.

Já a rede privada, no Hospital Unimed, o número de pacientes internados chega a 10, sendo que três estão na UTI. Desse total, a unidade de saúde fez a comprovação de que duas pessoas estão positivas para a Covid-19.

