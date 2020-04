Fernando Cury pede investimentos para ampliação de leitos do Hospital das Clínicas

Ideia é de que o complexo hospitalar possa contar com 130 novos leitos

da Redação com Assessoria

O deputado estadual Fernando Cury apresentou nova demanda ao Governo do Estado, em busca de mais investimentos destinados ao Hospital das Clínicas de Botucatu, em Rubião Júnior, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e ao Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o parlamentar, a conversa com o vice-governador Rodrigo Garcia objetivou tratar de recursos considerados fundamentais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. “Durante esse bate papo com o vice-governador, solicitei uma atenção especial com o nosso HC, que é uma referência e presta um serviço de excelência para dois milhões de pessoas de Botucatu e outras 70 cidades de toda a região”, afirmou.

Segundo Cury, a ideia é de que o complexo hospitalar possa contar com 130 novos leitos, garantindo assim a qualidade no atendimento e cumprindo seu papel de combate à Covid-19. “Desse total, serão 100 leitos clínicos e 30 de UTI, considerados ideais para receber os pacientes com sintomas ou já com o diagnóstico definido e realizar os procedimentos padrões para o tratamento da doença”, completou.

O deputado destacou mais uma boa notícia. “O vice-governador Rodrigo Garcia integra o Comitê Estratégico do Estado de São Paulo para ações relacionadas ao coronavírus e tem discutido diversas questões para contribuir com a saúde. Aproveitei essa conversa e pedi também para aumentar o número de profissionais no Hospital das Clínicas. Sensível e entendendo a situação, ele assumiu o compromisso de estudar inclusive uma maneira de baixar uma portaria para permitir a contratação de mais colaboradores, para que o HC esteja preparado para um possível número elevado de casos da Covid-19 ”, concluiu.