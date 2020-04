Hospital das Clínicas confirma 7 pacientes com Covid-19

Com isso, o hospital concentra sete pacientes internados positivos com Covid-19

por Flávio Fogueral

Unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) confirmou na manhã desta sexta-feira, 3 de abril, mais quatro casos positivos de Covid-19, doença respiratória aguda provocada por coronavírus.

Com isso, o hospital concentra sete pacientes internados positivos com Covid-19. Além disso, mais 13 pacientes continuam internados no HCFMB com suspeita da doença e aguardam os resultados dos exames. Desse total, duas pessoas recebem cuidados na Unidade de Terapia Intensiva da unidade.

Já os casos de óbitos suspeitos na quinta-feira, 2 de abril, foram descartados.

O Hospital das Clínicas frisa que:

– Não há relação direta entre pacientes internados e o número de exames realizados no dia, pois alguns exames são de pacientes que não estão internados. Oportunamente, divulgaremos o número de exames feitos e seus resultados.

– O HCFMB é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID-19 e atende uma região de cerca de dois milhões de pessoas. Portanto, não são todos os casos que são da cidade de Botucatu.

– O número de casos da cidade será oficialmente divulgado pela Prefeitura Municipal após o anúncio do dados do HC.