São Manuel confirma primeiro caso positivo de coronavírus

A Diretoria Municipal de Saúde recebeu a informação do Hemocentro de Botucatu, informando que temos um caso positivo para COVID-19 no Município, na tarde desta sexta-feira, dia 3. O paciente, encontra-se internado na UTI do HC de Botucatu.

Até o momento foram contabilizados 16 casos notificados de suspeitos de Coronavirus, sendo um já descartado, um positivo e 14 aguardando resultados de exames; sendo 11 deles profissionais da saúde do Município. Todos eles foram orientados, estão sendo acompanhados pela equipe do Coronavirus do Município e permanecem em isolamento domiciliar.

Na noite de ontem, 2, um paciente deu entrada no Pronto Socorro do hospital local, sendo colhido o exame e aguarda resultado e encontra-se internado em isolamento.