Tutorial de Máscaras caseiras – mais uma alternativa no enfrentamento da Covid-19

por Patrícia Shimabuku*

O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientou às pessoas a confeccionarem suas próprias máscaras caseiras em pano, segundo informações publicadas no portal do Ministério da Saúde. No entanto, o uso da máscara caseira não pode trazer a falsa impressão de que a máscara proporciona proteção absoluta. Seu uso é uma das alternativas associadas ao isolamento social no enfrentamento da Covid-19.

Segundo as informações publicadas no portal, o uso de máscaras caseiras passa a ser um fenômeno internacional no enfrentamento da COVID-19 visando minimizar o aumento de casos. As pesquisas têm apontado que a sua utilização impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos. O manual de máscara caseira e a nota técnica de fabricação foram disponibilizados no portal.

Nesse sentido, sugere-se que a população possa produzir as suas próprias máscaras caseiras em tecido de algodão, tricoline, TNT, ou outros tecidos, que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem desenhadas e higienizadas corretamente. Além de eficiente, é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus no Brasil, protegendo você e outras pessoas ao seu redor. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

“Você pode fazer uma máscara ‘barreira’ usando um tecido grosso, com duas faces. Não precisa de especificações técnicas. Ela faz uma barreira tão boa quanto as outras máscaras. A diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo para que se possa manter o autocuidado. Se ficar úmida, tem que ser trocada. E nunca compartilhar, porque o uso é individual”, explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Porque, agora, é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente lamentar que a China não está produzindo. Vamos ter que criar as nossas armas, e elas serão aquelas que nós tivermos”, completou Mandetta.

Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações:

– Uso individual, não pode ser dividida com ninguém (nem com familiares);

– É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face, para cumprir a função de barreira física;

– Tecido de algodão, tricoline, TNT ou qualquer outro tecido;

– Medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais;

– Lavar com sabão neutro e passada com ferro quente;

– Ao utilizar não fique manipulando a máscara na rua, não fique ajustando a máscara na rua, ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara;

– A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

– Cuidado ao retirar. A remoção deve ser por trás e sem tocar na frente da máscara. Após retirá-la, lave as mãos;

– Após o uso, a máscara de tecido deve ser lavada novamente com água e sabão, deixando de molho por cerca de 30 minutos em água sanitária 2 a 2,5% (a proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água, isto é, para cada 10mL de água sanitária acrescentar 500mL de água potável) e passada com ferro quente.

E por fim, reunimos a seguir, alguns tutoriais simples para fazer máscaras caseiras de uso pessoal. Lembre-se de que as bordas da máscara devem ficar bem ajustadas à pele.

Máscara caseira sem máquina de costura – tutorial 1

Máscara caseira sem máquina de costura – tutorial 2

Máscara caseira sem máquina de costura – tutorial 3

Máscara caseira sem máquina de costura – tutorial 4

Máscara caseira sem máquina de costura – tutorial 5

Máscara caseira com máquina de costura – tutorial 1

Máscara caseira com máquina de costura – tutorial 2

Máscara caseira com máquina de costura – tutorial 3

Máscara caseira com máquina de costura – tutorial 4

*Patricia Shimabuku é farmacêutica industrial, professora e ativista socioambiental. Para ler todos os artigos da colunista, acesse aqui.