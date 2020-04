Água sanitária – a solução caseira para eliminar o coronavírus da sua casa

Documento menciona que a água sanitária quando utilizada pura não possui eficácia na eliminação do vírus

por Patrícia Shimabuku*

Nesse momento em que fica difícil encontrar álcool em gel nos mercados e farmácias, e que boa parte da população não possui condições de adquiri-lo, o Conselho Federal de Química publicou um review que detalha informações que integram o “Technical Brief” da Organização Mundial da Saúde (OMS), para auxiliar no enfrentamento à pandemia da COVID-19. O documento é um roteiro simples, basicamente, descreve a diluição da água sanitária, popularmente conhecida como “quiboa”, que na concentração adequada, demonstrou ser capaz de eliminar o novo coronavírus (SARS-Cov-2). O documento menciona que a água sanitária quando utilizada pura não possui eficácia na eliminação do vírus.

Água sanitária – registro na ANVISA

Recomendamos a leitura da notícia “COVID-19: só use saneantes regularizados”, de 17/03/2020, publicada no portal da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A notícia contém informações úteis e a lista produtos (água sanitária e desinfetante) regularizados.

A ANVISA na intenção de informar os consumidores, também disponibiliza em seu portal, a “Cartilha de orientações para consumidores de saneantes”. Esse documento explica os cuidados que devemos ter ao comprar produtos de limpeza e como saber se um produto é clandestino.

Passo a passo para diluição da água sanitária para limpeza de superfícies e embalagem de produtos

Escolha a água sanitária com a concentração do princípio ativo na faixa de 2 a 2,5%. Para isso, leia a composição no rótulo – teor de cloro ativo. Pegue um copinho descartável para café (capacidade de 50mL). Para facilitar, marque com caneta o meio do copinho. Coloque 25mL de água sanitária pura no copinho. Pegue uma garrafa de plástico tipo PET com capacidade de 1L. Coloque um pouco de água potável e adicione, cuidadosamente, os 25mL de água sanitária. Complete o volume da garrafa com água potável, tampe e agite para misturar a água sanitária com a água potável. Antes de agitar, verifique se a garrafa está bem fechada. Identifique a garrafa. Escreva “Água Sanitária Diluída – limpeza de superfícies” com caneta de tinta permanente, dessas para escrever em CD/DVD ou cole uma etiqueta. Não deixar a garrafa exposta a luz e fontes de calor. Guarde em lugar fresco, longe do alcance de crianças, dentro do armário de produtos de limpeza e nunca nos armários da cozinha (risco de acidentes e intoxicações).

Dicas de segurança

Para pessoas alérgicas, recomendamos o uso de luvas para limpeza doméstica. A maioria das pessoas não terá nenhum problema no contato com essa solução diluída, mas o uso constante pode levar ao ressecamento da pele ou uma dermatite. Não reaproveitar o copinho de café utilizado para medição da água sanitária. Após o uso, imediatamente, jogá-lo no lixo. Para uma medição mais precisa da água potável, poderá ser utilizado, um copo medida ou uma jarra com marcação de 1L. Porém, se forem utilizados, recomendamos o seu uso exclusivo para diluição da água sanitária, isto é, o copo ou a jarra não poderão ser mais utilizados na cozinha (risco de intoxicação). Não deixar a garrafa com a diluição de água sanitária em qualquer canto da casa – alta possibilidade de ser confundida com água para beber. Guardar no armário de produto de limpeza. Não reutilizar essa garrafa para alimentação.

Como limpar as superfícies e embalagens de produtos

Se você tiver a pele sensível, utilize a solução com luvas para limpeza doméstica. Separe pedaços de pano para limpeza. Deixe separado quais serão para limpeza de mesas, armários, maçanetas, chaves, interruptores de luz, corrimão, embalagens dos produtos que você comprou no mercado etc. Não utilizar essa diluição para limpeza do celular e outros equipamentos eletrônicos. Umedeça o pedaço de pano limpo nessa solução e passe na superfície a ser limpa. Outro processo de limpeza: a solução de água sanitária diluída poderá ser adicionada em um frasco borrifador. Desta forma, borrifar as superfícies e, após 15 a 20 segundos, passe o pano seco e limpo para completar o processo de limpeza.

Passo a passo para diluição da água sanitária para limpeza de pisos, áreas abertas, banheiros, solas de sapato

Escolha a água sanitária com a concentração do princípio ativo na faixa de 2 a 2,5%. Para isso, leia a composição no rótulo – teor de cloro ativo. Por ser uma solução mais concentrada, recomendamos o uso de luvas para limpeza doméstica. Pegue um copinho descartável para café. Esse copinho tem a capacidade de 50mL. Coloque 50mL de água sanitária pura no copinho (copinho cheio). Pegue uma garrafa de plástico tipo PET com capacidade de 1L. Coloque um pouco de água potável e adicione, cuidadosamente, os 50mL de água sanitária. Complete o volume da garrafa com água potável, tampe e agite para misturar a água sanitária com a água potável. Antes de agitar, verifique se a garrafa está bem fechada. Identifique a garrafa. Escreva “Água Sanitária Diluída – limpeza de pisos” com caneta de tinta permanente, dessas para escrever em CD/DVD ou cole uma etiqueta. Não deixar a garrafa exposta a luz e fontes de calor. Guarde em lugar fresco, longe do alcance de crianças, dentro do armário de produtos de limpeza e nunca nos armários da cozinha (risco de acidentes e intoxicações).

Dicas de segurança

Não reaproveitar o copinho de café utilizado para medição da água sanitária. Após o uso, imediatamente, jogá-lo no lixo. Para uma medição mais precisa da água potável, poderá ser utilizado, um copo medida ou uma jarra com marcação de 1L. Porém, se forem utilizados, recomendamos uso exclusivo para diluição da água sanitária, isto é, o copo ou a jarra não poderão ser mais utilizados na cozinha (risco de intoxicação). Não deixar a garrafa com a diluição de água sanitária em qualquer canto da casa – alta possibilidade de ser confundida com água para beber. Guardar no armário de produto de limpeza. Não reutilizar essa garrafa para alimentação.

Como limpar o piso, banheiros e áreas abertas

Por ser uma solução mais concentrada, recomendamos o uso de luvas para limpeza doméstica. Realizar o procedimento de limpeza como de costume. Dica: se possível, separar os “panos” de chão por ambiente.

Como higienizar as solas do sapato

Se possível, procure utilizar sapatos cujas solas não serão danificadas com a solução. Dica 1: para não danificar o piso, recomendamos acondicionar o pano limpo e umedecido com a solução, dentro de uma bandeja de plástico ou assadeira de bolo. Dica 2: deixar após a porta de entrada. Ao entrar na casa, pisar no pano umedecido, por no mínimo 20 segundos.

*Patricia Shimabuku é farmacêutica industrial, professora e ativista socioambiental. Para ler todos os artigos da colunista, acesse aqui.