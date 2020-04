Hospital das Clínicas de Botucatu investiga possível óbito por Covid-19

Paciente do sexo masculino, com faixa etária na casa dos 80 anos, proveniente de Pratânia

da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade de referência no tratamento à Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), investiga um óbito ocorrido na madrugada deste sábado, 4 de abril, que pode estar relacionado à doença.

Informações iniciais dão conta que se trata de paciente do sexo masculino, com faixa etária na casa dos 80 anos, proveniente de Pratânia que possivelmente teria “insuficiência respiratória aguda”, “pneumonia não identificada”, “suspeita de Covid-19” e “câncer de pulmão”.

Até a noite de sexta-feira, 3 de abril, o município contabilizava oito casos confirmados de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus (SARS-Cov2). O Hospital das Clínicas concentra a grande maioria dos casos, com seis casos positivos, sendo que três encontram-se em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além deles, há mais seis pacientes com suspeitas internados nas enfermarias. Além disso, o hospital confirmou que um paciente, de 28 anos, com a doença confirmada, recebeu alta hospitalar.

Já a rede privada, no Hospital Unimed, o número de pacientes internados chega a 10, sendo que três estão na UTI. Desse total, a unidade de saúde fez a comprovação de que duas pessoas estão positivas para a Covid-19.