Senac doa materiais de higiene e equipamentos de proteção individual ao Hospital das Clínicas

O Senac Botucatu destinará mais de 20 mil itens de equipamentos de proteção individual (EPIs) e produtos de higiene pessoal ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), localizado no câmpus de Rubião Júnior da Unesp. Ação tem como objetivo auxiliar na prevenção e assistência à Covid-19

Os itens faziam parte do estoque utilizado durante o período de aulas, que foram suspensas por conta das orientações dos órgãos de saúde. O lote doado é composto por pacotes com luvas, lenços, tocas e máscaras descartáveis, além de aventais, litros de álcool, sabonetes líquidos, detergente neutro, água sanitária e sacos de lixo com capacidade de 30 a 100 litros.