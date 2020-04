Bauru confirma primeira morte por Covid-19

Até o momento, a cidade contabiliza 4 casos confirmados da doença, sendo um óbito

da Prefeitura de Bauru

A Prefeitura de Bauru, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, confirmou o primeiro óbito pelo novo coronavirus no município. A vítima é um homem de 79 anos, que apresentou início dos sintomas em 24 de março, com tosse, dor de garganta e falta de ar.

O paciente era hipertenso e estava internado em um hospital particular da cidade. O óbito ocorreu em 1º de abril e o resultado foi divulgado hoje por um laboratório particular credenciado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

O primeiro caso confirmado de Covid-19, em Bauru, foi de um homem de 51 anos, que apresentou início dos sintomas em 20 de março, com febre, cefaléia, mialgia e mal estar. Ele é diabético, hipertenso e com doença cardiovascular crônica. Já o segundo caso, foi de um homem de 31 anos, coletado em exames pré-operatórios no dia 12 de março, na cidade de São Paulo. O paciente apresentou apenas síndrome gripal. O terceiro caso foi de um homem de 37 anos, hipertenso, que apresentou início de sintomas em 23 de março, com febre, tosse seca, cefaleia, coriza e fraqueza.

