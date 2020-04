Hospital das Clínicas registra aumento de atendidos por Covid-19; são 5 pacientes na UTI

A unidade também contabiliza oito pacientes confirmados para Covid-19

por Flávio Fogueral

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade referência regional vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) na assistência à Covid-19 registrou aumento no número de casos de pacientes internados em tratamento da doença. No boletim emitido na manhã deste domingo, 5 de abril, são 24 pessoas que demandam de assistência.

Desse total, dezesseis pessoas estão sob suspeitas, aguardando os resultados dos testes feitos pelo Hemocentro. No boletim anterior, emitido no sábado, 4 de abril, eram 20 pacientes, de toda a região, em atendimento com a doença e a suspeita da mesma.

Neste domingo, cinco pessoas (entre casos suspeitos e confirmados) estão na Unidade de Terapia Intensiva, onde recebem cuidados específicos devido à piora de seus quadros clínicos. A unidade também contabiliza oito pacientes confirmados para Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. Não há nenhum óbito confirmado no hospital.

