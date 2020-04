Botucatu: cinco profissionais da saúde são confirmados positivos para Covid-19

do Leia Notícias. Foto: Eliete Soares/ HCFMB

O Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, divulgou que no total, na Cidade de Botucatu, nesta segunda-feira, 06, há 19 casos positivos de Covid-19. Um aumento de 72% em relação ao número apresentado ontem, domingo, dia 05, que eram 11 casos confirmados.

Deste total de 19 casos positivos, 16 são moradores de Botucatu. Entre eles, cinco são profissionais de saúde, que estão com sintomas leves e em isolamento domiciliar.

Nesta segunda-feira, 06, os hospitais de Botucatu contabilizam 13 casos positivos de Covid-19, 26 casos suspeitos, além de um caso positivo com alta hospitalar. Não há confirmação do local de trabalho destes profissionais.

No HC

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade referência regional vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) na assistência à Covid-19 registrou aumento no número de casos de pacientes internados em tratamento da doença. No boletim emitido nesta segunda-feira, 06, são 26 pessoas que demandam de assistência. No domingo eram 24 pacientes internados.

Dos 26 pacientes, 18 pessoas estão sob suspeitas, aguardando os resultados dos testes feitos pelo Hemocentro, e 8 são casos confirmados para Covid-19. O HC ainda informou que 7 pacientes (entre casos suspeitos e confirmados) estão na Unidade de Terapia Intensiva, onde recebem cuidados específicos devido à piora de seus quadros clínicos. Não há nenhum óbito no HCFMB pela doença.]

Na Unimed

Já o Boletim emitido no início da noite desta segunda-feira, 6 de abril, pela Unimed, que representa a rede privada de saúde de Botucatu, indica que o chegou a cinco o número de pacientes confirmados com Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus, em suas unidades.

O Hospital Unimed concentra 13 pacientes internados, sendo que um dos casos refere-se a uma criança, cujos sintomas apresentados são analisados para sendo de Covid-19. Desse total, três pacientes encontram-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do quadro clínico.