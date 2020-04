Bancos e lotéricas deverão seguir recomendações e evitar aglomeração de pessoas em Botucatu

O decreto de nº 11.965, estabelece medidas de regulamento e funcionamento desses estabelecimentos

da Prefeitura de Botucatu

Após reunião com representantes das agências bancárias, cooperativas de crédito e casas lotéricas, na manhã desta terça-feira, 07, o Prefeito Mário Pardini decretou novas medidas contra aglomeração de pessoas em Botucatu.

O decreto de nº 11.965, estabelece medidas de regulamento e funcionamento desses estabelecimentos que terão como responsabilidade os seguintes destaques:

– Promover o distanciamento de dois metros entre os pontos de atendimento e estações de trabalho;

– Promover a distância mínima de dois metros dos clientes nas filas internas e externas, incluindo orientação via cartaz, faixas e sinalização de solo;

– Oferecer materiais de higiene e proteção a clientes e funcionários, bem como promover a higienização dos equipamentos utilizados pelos mesmos.

A fiscalização dos bancos será realizada por equipes compostas por Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária, que no caso de descumprimento das medidas, poderão penalizar, interditar e até cassar o alvará dos estabelecimentos.

“Após nos ajudarem com excelência nos bloqueios nas entradas da Cidade, as forças de segurança de Botucatu vão atuar nas ruas contra aglomerações de pessoas. Inicialmente a medição de temperatura da população foi muito importante pois sem a disponibilidade de testes era o único indicador para controle da epidemia. Agora, como temos a testagem em massa, utilizaremos a força dos nossos guardas e policiais para orientar a população. Esperamos que os estabelecimentos cumpram com o seu papel de cidadania e nos ajudem a evitar aglomerações”, afirmou o Prefeito Pardini.