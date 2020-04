Botucatu: Hospital Unimed tem primeiro caso curado de Covid-19

Emocionada, agradeceu a equipe e, em poucas palavras, salientou que “vocês são os heróis de verdade”

da Redação

O Hospital Unimed teve uma boa notícia: uma paciente internada com Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus, recebeu alta na tarde desta terça-feira, 7 de abril. Ela ficou internada durante 15 dias para o tratamento da doença.

A paciente esteve sob os cuidados do médico André Luís Silva Diarcadia. Emocionada, agradeceu a equipe e, em poucas palavras, salientou que “vocês são os heróis de verdade”.

O diretor técnico do Hospital Unimed, Juan Carlos Llannos, salientou o empenho das equipes de enfermagem e médica e reiterou que “que a população deve seguir as diretrizes de nossas autoridades, que estão trabalhando para a saúde no nosso município e região”.

Outro caso curado de Covid-19 ocorreu na última sexta-feira, 3 de abril, em um homem de 28 anos que foi atendido pelo Hospital das Clínicas. Botucatu registrou nesta terça-feira, 4 de abril, a primeira morte por Covid-19. Era um homem de 70 anos que estava internado no HCFMB.