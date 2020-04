HC divulga 7 casos positivos de Covid-19, 22 suspeitos e 2 óbitos confirmados. Até o momento foram feitos 358 exames

Quatro estão internados na UTI e três nas enfermarias

do Leia Notícias

O Hospital das Clínicas de Botucatu emitiu no final da tarde desta terça-feira, 07, um Boletim com atualizações de casos de Covid-19 no hospital.

De acordo com o HC, o Hospital conta com 7 pacientes internados com casos positivos de Covid-19. Quatro estão internados na UTI e três nas enfermarias.