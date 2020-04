São Manuel implantará medidas de restrição a aglomeração

Nesta segunda-feira, 6 de abril, foi realizada uma reunião estratégica interna pelo comando da GCM sobre novas ações que serão desencadeadas no Município nessa semana, com vistas ao cumprimento do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e ações preventivas no combate a pandemia do COVID-19.

Serão alvos dessa Operação intensificada: os Bancos, Casas Lotéricas, Supermercados e Estabelecimentos afins, cujas aglomerações constantes de pessoas vem ocorrendo, principalmente, por esta ser a semana que as pessoas recebem seus pagamentos.