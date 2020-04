Vereador pede adicional periculosidade a servidores que atuam no combate ao coronavírus

Parlamentar ressalta que a atuação destes agentes públicos tem sido crucial para evitar a disseminação da doença

da Redação

Na busca por soluções pontuais para os problemas gerados em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, o vereador Izaias Colino (sem partido) utilizou seu espaço durante a última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Botucatu solicitar, por meio do Requerimento 259/2020, o pagamento de periculosidade aos servidores do município que atuam na linha de frente do combate ao vírus.

Na justificativa, o parlamentar ressalta que a atuação destes agentes públicos tem sido crucial para evitar a disseminação da doença no município que, até o momento já contabiliza com um botucatuense morto pelo coronavírus. “Em nosso município muitos profissionais estão atuando diariamente no combate ao coronavírus, haja visto que suas funções são essenciais para a manutenção das famílias que estão em isolamento social e do sistema público, como um todo”, justificou Colino.

O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos demais vereadores e aguarda posicionamento oficial do prefeito Mário Pardini (PSDB) para ser validado.