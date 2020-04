Botucatu: fiscais dos Parquímetros voltam às ruas mesmo com comércio fechado

fiscais orientavam os munícipes que iam às agências bancárias sobre o funcionamento dos parquímetros

por Flávio Fogueral

Desde o dia 23 de março o comércio tido como não essencial fechou suas portas devido a um decreto emitido pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), como forma de se evitar a propagação da Covid-19, doença respiratória aguda, no município.

Com a maior parte das lojas fechadas, um fato que tem chamado a atenção de vários munícipes e que gerou críticas em redes sociais: as máquias de parquímetro para a cobrança do estacionamento rotativo em atividade e com fiscais da empresa Autoparque do Brasil (concessionária do serviço), atuando em alguns pontos da Cidade, principalmente na Rua Amando de Barros.

A situação já era verificada há alguns dias, sendo que fiscais orientavam os munícipes que iam às agências bancárias sobre o funcionamento dos parquímetros, mas que “não haveria cobrança da tarifa” naquele momento. Todos os funcionários estavam com máscaras de proteção e luvas.

Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Botucatu, por meio de nota oficial, frisou que “a empresa não estava operando nos últimos dias” e que a presença dos funcionários pelas ruas foi uma “surpresa”. O documento também ressalta que haverá contato com a empresa concessionária, a fim da suspensão total dos serviços. “A Secretaria de Infraestrutura já busca contato com os responsáveis da empresa para tratar a suspensão total dos serviços. Em paralelo, a administração municipal está avaliando os impactos da medida no contrato de concessão.”, finalizou a nota.

Atualmente mil vagas de estacionamento são tarifadas em Botucatu. A área de abrangência dos parquímetros na Vila dos Lavradores atualmente contempla: Rua Major Matheus, entre a Rua Milton Meris Jaqueta e Rua Vitor Atti; Rua Tenente João Francisco, entre a Rua Galvão Severino e Rua Cesário Motta; Rua Cruz Pereira, Braz de Assis, Floriano Simões, Cesário Motta, entre as Ruas Rodrigues César e Tenente João Francisco e Praça Levi de Almeida.

No Centro Rua Amando de Barros, Curuzu, João Passos e Floriano Peixoto até o início da Rua Tiradentes. Travessas da Rua Prudente de Moraes até a Djalma Dutra. O sistema funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados das 9 às 17 horas.