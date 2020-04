Botucatu: mulher de 84 anos recebe alta após tratamento por Covid-19

A mulher esteve internada durante 15 dias no Hospital das Clínicas

por Flávio Fogueral

Botucatu contabiliza três pessoas curadas de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. Dessa vez, a paciente foi uma mulher de 84 anos que recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira, 8 de abril.

Lucy Pinheiro Machado Corvino esteve internada durante 15 dias no Hospital das Clínicas, unidade vinculada à rede pública de saúde. A paciente é mãe do cabo PM do Corpo de Bombeiros de Botucatu, Álvaro Corvino Junior. Ela foi aplaudida pela equipe de funcionários antes de deixar a enfermaria. É o primeiro caso de paciente curado da Covid-19 e que compõe o chamado grupo de risco (acima de 60 anos).

Além dela, o município teve um homem de 28 anos e uma mulher, na faixa dos 30 anos também curados da doença. Até esta quarta-feira, 8 de abril, são 22 casos confirmados, sendo que 18 pessoas são botucatuenses.