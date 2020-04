Botucatu tem 23 casos confirmados de Covid-19

O balanço foi divulgado analisando as redes pública e privada de saúde

por Flávio Fogueral

O secretário municipal de Saúde, André Spadaro, confirmou que Botucatu possui nesta quarta-feira, 8 de abril, 23 casos confirmados de Covid-19, doença causada por coronavírus. O balanço foi divulgado analisando as redes pública e privada de saúde.

Desse total, 8 dos casos positivos estão no Hospital das Clínicas, com quatro pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ocorreram três óbitos, sendo que um deles é de Botucatu e os demais de Laranjal Paulista. Ao todo, 25 pessoas recebem atendimento médico na rede pública de saúde com suspeitas da doença, sendo 14 de Botucatu.

Já na rede privada, dez pessoas estão internadas com atendimento para Covid-19, sendo que oito já são positivas para a doença. Spadaro também frisou sobre a alta hospitalar de uma mulher de 84 anos que esteve internada no Hospital Unimed

O secretário ressaltou também que cinco profissionais da saúde também apontaram como positivos para a Covid-19. Houve a investigação do óbito de uma mulher de 23 anos, sob suspeita de coronavírus, mas que deu negativo para a doença.