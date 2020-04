Coronavírus faz Prefeitura cancelar desfile e ato cívico comemorativos aos 165 anos de Botucatu

Decisões tomadas pela Prefeitura se pautam em recomendações de diversas esferas governamentais

da Prefeitura de Botucatu

Pensando em resguardar a população e incentivar o isolamento social, ferramenta mais eficiente contra disseminação do coronavírus, a Prefeitura de Botucatu informa que não realizará o tradicional ato cívico, no dia 14 de abril.

A medida também se adequa ao decreto municipal de nº 11.939, que suspende de forma imediata todos os eventos públicos, culturais e esportivos, incluindo festividades alusivas à comemoração do aniversário da Cidade.

A homenagem ao fundador do Município, capitão José Gomes Pinheiro, o desfile cívico e as apresentações musicais de artistas também não serão realizados neste 14 de abril.

As decisões tomadas pela Prefeitura se pautam em recomendações do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, orientadas e adequadas para situação epidemiológica atual do Município pela Comissão de acompanhamento, controle, prevenção e tratamento do Covid-19 na Cidade.