Covid-19: Unesp de Botucatu lança iniciativa para arrecadar alimentos a famílias vulneráveis

da Assessoria

O Instituto de Biociências da Unesp Botucatu (IBB) criou um grupo de solidariedade com intuito de montar cestas de alimentos que serão entregues a famílias que se tornaram ainda mais vulneráveis em meio à crise do COVID-19.

Pessoas físicas ou empresas dispostas a ajudar podem fazer doações de alimentos ou cestas na Seção de Materiais (Entrada 2 – campus Rubião Júnior). Sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas ou das 13h30 às 16 horas.

Doações em dinheiro, em qualquer quantia, também podem ser feitas com depósito identificado à Fundibio (Fundação do Instituto de Biociências): Conta: 13-008372-2 / Agência 0039 / Banco Santander (033). Dúvidas e outras orientações podem ser feitas pelo telefone (14) 9.8113-3331 (Prof. Willian Zambuzzi – Departamento de Ciências Químicas e Biológicas).

Todas as doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município e entidades já mapeadas pelo instituto. “A Universidade é uma célula viva da sociedade. Essa e outras ações, além do ensino e pesquisa, fazem parte do nosso DNA. Por isso não podemos ficar parados. Cada gesto importa”, destaca o vice-diretor do IBB, Prof. Luiz Fernando Rolim de Almeida.