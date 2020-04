Morre o 3º paciente com Covid-19 que estava internado no HC; novamente morador de Laranjal Paulista

A pessoa tinha 64 anos e estava na UTI do HCFMB

do Leia Notícias

Mais um morador de Laranjal Paulista teve morte confirmada por Covid-19. Novamente a Prefeitura da Cidade emitiu uma nota informando o falecimento de um munícipe, nesta quarta-feira, 08, que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu, e que havia testado positivo para Covid-19, o novo coronavírus.

De acordo com a Prefeitura de Laranjal, a pessoa tinha 64 anos e estava na UTI do HCFMB. Ontem, um homem de 51 anos, de Laranjal Paulista, que também testou positivo para Covid-19, faleceu. Esta é a terceira morte em três dias de pacientes internados no HC de Botucatu com Covid-19. O primeiro caso foi um idoso de 70 anos, morador de Botucatu, que faleceu na noite de segunda-feira, 06, com o novo coronavírus.

A Prefeitura de Laranjal Paulista ainda informou que uma outra paciente da Cidade deu entrada, na terça-feira, 07, na Santa Casa de Laranjal Paulista, com sintomas correspondentes à COVID-19. Ela tem o quadro estável.

Abaixo a nota da Prefeitura de Laranjal Paulista