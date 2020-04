Botucatu: Homem de 52 anos é o 4º paciente curado de Covid-19 com alta hospitalar na Cidade

Até esta quinta-feira, 9 de abril, são 27 casos positivos, sendo que 23 pessoas são botucatuenses

do Leia Notícias

Nesta quinta-feira, 09, Botucatu teve o 4º caso de pessoa curada de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. De acordo com informações levantadas pelo Jornal Leia Notícias, a alta hospitalar ocorreu no Hospital da Unimed. O paciente é um homem de 52 anos, que estava internado no Hospital, e recebeu alta nesta quinta-feira. Ele não teve o nome divulgado.

Ele é o segundo paciente curado de Covid-19, que estava internado no Hospital da Unimed Botucatu. O outro caso foi uma mulher de cerca de 30 anos.