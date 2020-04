Botucatu: Igreja Católica suspende “Caminhada da Fé” e celebração ocorrerá por meio de Live

A missa ocorrerá das 21h30 as 23h30

por Flávio Fogueral

Como uma das medidas tomadas pela Igreja Católica a fim de evitar aglomerações em seus eventos religiosos, bem como em missas e celebrações, foi a suspensão de parte destas atividades ou mesmo suas realizações fechadas ao público e com transmissão via internet.

Nesta semana que antecede a Páscoa, momento de suma importância aos católicos, a Arquidiocese de Sant’Anna, que agrega 47 paróquias, deixará de realizar a tradicional “Caminhada da Fé” em Botucatu em atendimento ao decreto arcebispal emitido em 26 de março. Em contrapartida será realizada uma transmissão ao vivo via redes sociais com a celebração eucarística comandada pelo padre Gustavo Correa e o diácono Adilson Sauer. A missa ocorrerá das 21h30 as 23h30 e pode ser conferida pelo link: https://www.facebook.com/paroquianossasenhoramenina/

Na Sexta-Feira Santa (10 de abril), o decreto ressalta que na Catedral e nas paróquias, a celebração será efetuada pelo bispo e sacerdotes. A Vigília Pascal será feita apenas na Catedral e nas paróquias, sem a realização da procissão, não ocorrendo o acendimento do fogo antes da “Vigília ou Lucernário”. Tais celebrações ocorrerão de forma breve, sem que tenha aglomeração de fiéis.