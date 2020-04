Isolamento social no Estado de São Paulo é de 50%, aponta Sistema de Monitoramento Inteligente

A adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é de 70%

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no Estado foi de 50%. Segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é de 70%. Dessa forma, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde será suficiente para atender a população.