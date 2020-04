Neymar Jr. doa camisa autografada para campanha em prol do HC de Botucatu; saiba como ajudar e concorrer

Neymar Jr. doou uma camisa autografada que será sorteada em prol do HC

da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) lançou no final mês passado a campanha Sem luta, não há vitória – Precisamos de você! Uma iniciativa que visa receber doações em dinheiro para adquirir materiais essenciais para os profissionais de saúde do HC, que estão 24 horas no combate a Covid-19, o novo coronavírus.

E agora, essa campanha ganha um grande reforço: você poderá ajudar o Hospital das Clínicas de Botucatu e ainda concorrer a uma camisa autografada de Neymar Jr.

Para colaborar com a arrecadação, o craque brasileiro Neymar Jr. doou uma camisa autografada para que seja sorteada e todo o montante arrecadado destinado ao Hospital das Clínicas de Botucatu, no atendimento à população e o combate a COVID-19, o novo coronavírus.

O HC de Botucatu atende mais de 70 cidades da Região (uma população de mais de 2 milhões de pessoas) e precisa muito de ajuda neste momento.

Como ajudar e participar?

A cada R$ 10 doados para o HC de Botucatu, você ganha uma chance para concorrer a Camisa Autografada do Neymar Jr.

As doações devem ser feita através deste link: https://www.charidy.com/hcfmb.

Todo o montante doado vai direto para a conta do Hospital das Clínicas. Para participar do sorteio você deve colocar todos os seus dados no momento da doação.

O Sorteio da Camisa será realizado no dia 1º de Maio, na Página do Hospital das Clínicas de Botucatu, no Facebook.

Esta ação faz parte da campanha “Sem Luta, não há vitória”, que não tem relação com o Governo do Estado de São Paulo. A ação foi criada e é administrada por servidores do HCFMB, autorizada pela Superintendência, e em conjunto com a sociedade, que tem procurado muitas formas de ajudar o HC neste momento em que tantas pessoas precisam.

Para mais informações sobre a campanha, entre em contato no telefone (14) 99136-5696, falar com Guto Albano.