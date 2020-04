Processos seletivos das Etecs e Fatecs do segundo semestre terão datas alteradas

Neste momento em que se faz necessário manter o isolamento social como forma de prevenção à Covid-19, o Centro Paulo Souza (CPS) informa que serão alteradas as datas do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado e do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2020.

Na hora oportuna, o CPS vai divulgar o novo calendário dos dois processos seletivos.