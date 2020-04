Botucatu: loja é lacrada por descumprir decreto de quarentena

Estabelecimento na Rua João Passos não obedeceu decreto municipal

Da Redação

Uma loja foi lacrada nesta sexta-feira, 10 de abril, em Botucatu por descumprir o decreto municipal 11943/2020, que estabelece medidas restritivas do comércio considerado não essencial como forma de amenizar a proliferação de Covid-19.

O estabelecimento, localizado na Rua João Passos, teria desrespeitado a determinação do prefeito Mário Pardini por não se enquadrar como loja de venda de materiais de construção ou mesmo do setor agropecuário.

Fiscais da prefeitura estiveram no estabelecimento com apoio da Guarda Civil Municipal, a fim de encerrar as atividades do local.

Segundo nota da Prefeitura de Botucatu, “a equipe de fiscais da Prefeitura foi ao estabelecimento por diversas vezes nas últimas horas orientar o proprietário, que se recusou a cumprir medidas contra a aglomeração de pessoas. Ao consultar a documentação do estabelecimento, a equipe verificou que o mesmo não possuía alvará para funcionamento e lacrou o local”.

Conforme a medida em vigor, empresas que não estejam classificadas como serviços essenciais e que venham a descumprir a mesma, podem ter o alvará de funcionamento cassado.