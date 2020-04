Botucatu vai testar todas as pessoas que apresentaram quadro gripal, a partir do dia 15, diz Prefeito

Decisão foi comunicada pelo prefeito Mário Pardini, comentando o aumento de casos de Covid-19

do site Botucatu Online

A partir da próxima quarta-feira, 15, todos os botucatuenses que procurarem as unidades de saúde do Município com sintomas de gripe, resfriado ou sintomas semelhantes ao coronavirus, serão encaminhados para testagem para Covid-19, na Rede Municipal de Saúde.

Com a previsão das temperaturas mais baixas nos próximos dias devido ao outono e inverno, e o aumento de pessoas com sintomas de gripe (Influenza), a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu realizar a testagem em massa com pessoas nessas condições.