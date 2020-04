Levantamento aponta horários de maior aglomeração nos supermercados de Botucatu

Análise constatou que a dinâmica de concentração de pessoas, um dos fatores preponderantes para a disseminação do vírus

por Flávio Fogueral

Das 11 as 13 horas e das 17 as 20 horas. Estes são os horários em que os botucatuenses mais frequentam os supermercados, conforme levantamento realizado pela Prefeitura e empresas do varejo. Objetivo do estudo foi analisar o comportamento dos consumidores durante as medidas restritivas a fim de evitar a disseminação da Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus.

Análise constatou que a dinâmica de concentração de pessoas, um dos fatores preponderantes para a disseminação do vírus SARS-Cov2 é a mesma nos supermercados do município. Em contrapartida, os horários cujos movimentos são reduzidos ocorrem, de segunda a sexta-feira, das 8 as 10 e após as 21 horas. A alta concentração de pessoas tem sido constantemente criticada nas redes sociais, justamente por proporcionar riscos à comunidade.

Uma das medidas que autoridades pede é que a população adote o isolamento social e frequente tais locais apenas para compras de extrema necessidade. “O mapa de calor evidencia a maior movimentação nos horários de pico. Nossa população deve procurar esses estabelecimentos em extrema necessidade e optar pelos horários alternativos, para evitarmos ao máximo a aglomeração em períodos próximos a hora do almoço e o fim da tarde/início da noite”, salientou o prefeito Mário Pardini.

Tendo em vista a aglomeração de pessoas, alguns estabelecimentos estenderam seus horários para permitir a diluição do público. Alguns passarão a abir suas portas a partir das 7 horas e encerramento das atividades as 22 horas.

Paralelo a estas iniciativas, o Poder Público estabeleceu, por meio de decreto, que cada mercado realize a medição de temperatura dos clientes (a febre é um dos critérios de sintomas para a Covid-19). Além disso, é permitida a entrada de apenas uma pessoa por família nas lojas.

Confira os horários estendidos dos supermercados de Botucatu

Confiança

Todos os dias, das 6 às 22 horas

Pão de Açúcar

De segunda a sábado – 6 às 7 horas somente para idosos/ das 7 às 22 horas para demais clientes

Domingos e feriados – das 7 às 8 horas somente para idosos/ das 8 às 22 horas para demais clientes

Manzini Supermercados

De segunda a sábado – 7 às 21 horas – todas as lojas

Aos domingos e feriados das 8 às 20 horas – (Loja Cohab 1, Cedro e Jd. Brasil) / das 8 às 13 horas (Loja Reflorenda)

Jaú Serve

Todas as lojas – das 7 às 8 horas somente para idosos

Loja Floriano Peixoto – das 7 às 22 horas

Loja Vila dos Lavradores – das 7 às 21 horas

Loja Tanquinho – das 7 às 22 horas

Central

Todas as Lojas – das 7 às 22 horas

Tenda

Segunda a sábado – das 7 às 22 horas

Domingos e feriados – das 8 às 18 horas

Paulista

Loja Vila Paulista – segunda a sábado – das 8 às 21h30 / domingo – das 8 às 14 horas/ feriados – das 8 às 20 horas

Loja Vila Maria – segunda a sábado – das 8 às 20 horas / domingos – das 8 às 13 horas / feriados – das 8 às 19 horas.