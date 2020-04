São Manuel tem mais um caso confirmado de Covid-19

Município possui 25 casos suspeitos e uma morte confirmada decorrente da doença

da Redação com Prefeitura de São Manuel

A Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel notificou mais dois novos casos suspeitos e recebeu o resultado de um exame que deu positivo de coronavírus no Município, neste sábado, dia 11.

Atualizando os dados neste sábado sobre os casos de Coronavirus na cidade, a Diretoria Municipal de Saúde informa que a cidade registra: um óbito confirmado e outro sendo investigado esperando o resultado do exame do material colhido; outros dois (2) casos positivos onde os pacientes encontram-se internados no hospital da Unimed de Botucatu; aumentaram mais dois casos notificados, passando a serem 25 (vinte e cinco) agora, 6 (seis) casos foram descartados, 15 (quinze) casos estão aguardando resultados de exames, sendo que dois encontram-se internados na ala de isolamento do hospital local em observação e 11 profissionais são da área da saúde.

Todos os casos aguardando resultados de exames, inclusive os de profissionais da saúde, foram orientados e estão sendo acompanhados pela equipe municipal do Coronavírus, permanecendo em isolamento domiciliar ou hospitalar, sem intercorrências registradas até o momento.