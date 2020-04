Botucatu chega a 36 casos confirmados de Covid-19

O balanço foi divulgado por meio de vídeo emitido pela Prefeitura local

por Flávio Fogueral

O secretário municipal de Saúde, André Spadaro, anunciou neste domingo, 12 de abril, que Botucatu chega a 36 casos positivos de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. O balanço foi divulgado por meio de vídeo emitido pela Prefeitura local.

Segundo Spadaro, há 29 pacientes botucatuenses internados com suspeitas de Covid-19, sendo que 20 estão internados no Hospital das Clínicas (HCFMB), unidade da rede pública de Saúde e nove pessoas recebem assistência no Hospital Unimed (HU), da rede privada. Desses, seis estão sob cuidados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI, onde 5 estão no HCFMB e um no HU). Nesse balanço, 12 são positivos e 17 aguardam resultado do teste PCR. Também se contabiliza cinco médicos que adquiriram a doença.

Ocorreram dois óbitos nos hospitais, sendo que um era morador de Arandu (o presidente da Câmara local, Ronaldo Beraldo, aos 55 anos) e um de Botucatu (o advogado Nivaldo Edson de Mello, aos 72).

Ao todo, o município teve seis óbitos, sendo que dois são de moradores da Cidade; dois de Laranjal Paulista, um de Arandu e um de São Manuel.